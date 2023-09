Bardzo gorąco po meczu Wisły Kraków. Trener nie wytrzymał

Radosław Sobolewski, trener Wisły: - Były nerwy. Piłka nożna to niesamowite emocje. Miło jest i fajnie znosi się pewne rzeczy jak się wygrywa, a inaczej pewne rzeczy się przyjmuje, jak się przegrywa. To zdarzenie było niepotrzebne.

Zdecydowane zachowanie trenera Motoru

- Trener Feio jest chyba tak zdenerwowany sytuacją z końcówki meczu... To zachowanie jest trochę niezrozumiałe, skoro piłkarz był już gotowy do wywiadu. Chyba chodzi też o to, jak zachowali się kibice Motoru. Goncalo Feio jest na to wściekły - mówili komentatorzy na antenie.