Aż dwie kary dla Wisły Kraków, UEFA nie miała litości. Padł oficjalny komunikat

Po koszmarnej końcówce sezonu, a także nieudanym sparingu z Puszczą Niepołomice kibice Wisły Kraków podchodzili z dozą nieufności do rywalizacji o Ligę Europy. "Biała Gwiazda" jako triumfator Pucharu Polski zagwarantowała sobie prawdo do walki o udział w europejskich pucharach. Na starcie przyszło jej zmierzyć się z kosowskim KF Llapi .

Koncertowa gra Wisły z KF Llapi. Kosowianie na łopatkach

UEFA nie miała litości dla Wisły Kraków. Aż dwie kary finansowe

Klub w oficjalnym komunikacie poinformował w środę, że UEFA zdecydowała się nałożyć na niego dwie kary finansowe . To pokosie zachowania kibiców w trakcie starcie z FK Llapi. Ci wykorzystali materiały pirotechniczne, co naturalnie jest niedozwolone, a także blokowali wyjścia ewakuacyjne w poszczególnych strefach. Oba "przewinienia" dla krakowskiego klubu będą dość kosztowne.

Za korzystanie z pirotechniki klub zobligowany został do zapłacenia kary w wysokości 50 tysięcy euro (ok. 215 tys. zł), a także 8 tysięcy euro za blokowanie przejść. Oznacza to, że łącznie z kasy klubowej Wisły Kraków zniknie niemal ćwierć miliona złotych. A dla będącego w nie najlepszej kondycji finansowej zespołu to zdecydowanie "niepotrzebny" wydatek.