O meczu Wisły Kraków i Widzewa Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski zrobiło się głośno za sprawą wydarzeń, jakie miały miejsce w końcówce spotkania. Sędzia Damian Kos popełnił bowiem duży błąd , uznając gola, którego uznać nie powinien. Było to trafienie na wagę remisu , dzięki któremu przeprowadzono dogrywkę. A w tej Wisła strzeliła decydującą bramkę i awansowała do półfinału rozgrywek.

Widzew po spotkaniu złożył protest do PZPN, domagając się powtórzenia meczu. Interia dotarła do treści wniosku , w którym klub skrupulatnie opisał, na czym polegał błąd popełniony przez Kosa.

Jest decyzja w sprawie meczu Wisły z Widzewem w Pucharze Polski

Od początku było wiadomo, że działania łódzkiego klubu są praktycznie z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ zgodnie z regulaminem Pucharu Polski po pierwsze, decyzje arbitra głównego są niepodważalne, a po drugie, nawet jeśli sędzia popełni błąd, nie jest to podstawa do żądania powtórzenia meczu. W rozmowie z Interią wskazywał na to były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy, Michał Listkiewicz . "Powód jest prosty - nie pozwalają na to przepisy. Nastąpił błąd sędziowski, bo przyznał to nawet przewodniczący sędziów Tomasz Mikulski, ale gdyby każdy błąd skutkował powtórzeniem meczu..." - stwierdził.