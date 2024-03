Awantura w polskiej piłce. Kibice pod ścianą. Proszą o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich

Sprawa ciągnie się niemal od początku sezonu. Najpierw kibice Wisły Kraków musieli odbyć karę zakazu wyjazdu na dwa spotkania, ale po jej zakończeniu również nie byli przyjmowani na innych stadionach. Powód? Bijatyka w Radłowie, w której zginął jeden z jej uczestników. Część kibiców za śmierć obwiniła kibiców z Krakowa, w związku z czym powstało porozumienie, by Wisły nie wpuszczać na stadiony w całej Polsce. Do dziś nikt się z niego nie wyłamał i wiślacy na inne obiekty, poza swoim, nie mogą wejść.

- W tej sprawie wysłałem już kilka pism. Zapytania poszły m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, do GKS-u Tychy, a także do komendy policji w Rzeszowie i Opolu - wylicza Michał (nazwisko do wiadomości redakcji).