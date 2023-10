Awantura po meczu Wisły Kraków. Jest decyzja PZPN

W meczu Fortuna I Ligi Motor Lublin - Wisła Kraków doszło do wielu kontrowersji, a na murawie najmocniej zaiskrzyło w samej końcówce spotkania. To właśnie wtedy David Junca oraz Roman Goku otrzymali kartki, od których działacze 13-krotnych mistrzów Polski postanowili się odwołać. Polski Związek Piłki Nożnej nie zmienił jednak decyzji, a to oznacza, że Junca nie zagra także w najbliższym meczu, a Goku na koncie ma trzy żółte kartki.