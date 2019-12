Przykre wieści napłynęły z Krakowa. Klub Wieczysta Kraków poinformował, że Andrzej Iwan, pracujący tam jako dyrektor sportowy, trafił do szpitala z ostrym zapalaniem płuc.

"Dotarła do nas smutna wiadomość. Nasz dyrektor Andrzej Iwan trafił do szpitala z ostrym zapaleniem płuc! Andrzejku szybkiego powrotu do zdrowia!" - napisano na oficjalnym profilu Wieczystej.

Iwan pracuje w krakowskim klubie od lipca. Wieczysta jest wiceliderem tamtejszej ligi okręgowej, ale od początku sezonu nie przegrała jeszcze żadnego spotkania i ma ambicje awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.

29-krotny reprezentant Polski w listopadzie skończył 60 lat. Jest znany przede wszystkim z gry dla Wisły Kraków oraz Górnika Zabrze, z którymi czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski. W końcówce kariery Iwan był także zawodnikiem m.in. niemieckiego VfL Bochum oraz greckiego Arisu Saloniki.

Iwan reprezentował Polskę na mundialach w 1978 i 1982 roku. Jest brązowym medalistą mistrzostw świata z Hiszpanii.



Po zakończeniu kariery Iwan pracował jako trener młodzieży, a także jako asystent trenera Wisły Kraków. Pełnił także rolę komentatora i eksperta piłkarskiego.



Zdjęcie Andrzej Iwan / Michał Wielgus / East News

