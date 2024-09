Alarm w Wiśle Kraków. Spełnił się czarny scenariusz

- Cóż można powiedzieć po takim meczu? Jeśli zespół nie gra na miarę oczekiwań, to cała odpowiedzialność spada na mnie i ja ją absolutnie biorę na siebie. Wina jest po mojej stronie i mam tego pełną świadomość. Jeśli kibice chcą wskazać winnego, to ja za to odpowiadam - podkreślał po spotkaniu trener Moskal.

Wisła Kraków wylądowała w strefie spadkowej I ligi

Sytuacja zrobiła się jeszcze gorsza w poniedziałkowy wieczór. Chrobry Głogów dość niespodziewanie pokonał na wyjeździe Znicz Pruszków (3:2) i tym samym wyprzedził Wisłę, zrzucając ją do strefy spadkowej! Obecnie krakowianie mają sześć punktów i tracą dwa do bezpiecznego miejsca. Co prawda piłkarze Moskala mają aż trzy zaległe mecze, ale punktowanie na tym poziomie co dotychczas (średnia punkt na spotkanie) grozi właśnie miejscem pod kreską.