Alarm w Wiśle Kraków przed meczem o LE. Piłkarze nie wiedzą, co się dzieje

Wisła Kraków poprzedni sezon w jakimś stopniu na pewno zaliczy do udanych, ale tylko swoją pucharową przygodę. W Pucharze Polski "Biała Gwiazda" dotarła bowiem aż do finału, a w meczu o tytuł po niezwykle emocjonującej i zaciętej walce pokonali Pogoń Szczecin , zapewniając sobie niespodziewanie prawo udziału w kwalifikacjach do Ligi Europy . Te nasz zespół rozpoczął udanie.

Sukiennicki diagnozuje problemy Wisły Kraków. "Nie jestem w stanie"

- Na treningach robimy rozmaite ćwiczenia po to, by dochodzić do tych sytuacji, uderzamy, strzelamy. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak jest, że brakuje tej skuteczności w meczach. Teoretycznie trzeba dobrze dostawić nogę i strzelić, ale nie zawsze to się uda. Każda sytuacja podbramkowa jest inna. Trzeba nad tym pracować, żeby dopieszczać te uderzenia - powiedział w rozmowie z "WP SportoweFakty" Oliwier Sukiennicki, a więc być może najlepszy piłkarz w meczu z Rapidem.