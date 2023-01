"W toku przeprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu postępowania ustalono, że sprawcy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pełniąc we władzach spółki Wisła Kraków SA funkcje zarządcze i będąc uprawnionymi do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, nadużyli swoich uprawnień oraz nie dopełnili obowiązków, wyrządzając w majątku Wisły Kraków SA szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie przewyższającej 9 mln zł, a nadto narazili spółkę na powstanie takiej szkody w kwocie ponad 860 tys. zł " - opisała prokurator Marszałek.

Wisła Kraków. Oskarżeni zawarli szereg umów, które nie zostały zrealizowane

Według śledczych oskarżeni doprowadzili do zawarcia szeregu umów, które w rzeczywistości nie zostały na rzecz spółki zrealizowane. Posługiwali się również poświadczającymi nieprawdę fakturami Vat, wystawionymi za rzekome wykonanie usług określonych tymi umowami, doprowadzili do wypłaty z majątku spółki środków pieniężnych na wskazywane przez siebie rachunki bankowe . "Środki te następnie sprawcy dzielili między siebie, a nadto przeznaczali je na finansowanie działalności członków zorganizowanej grupy przestępczej, objętej odrębnym postępowaniem, w tym na zakup środków odurzających i substancji psychotropowych" - zaznaczyła prok. Marszałek.

Wisła Kraków. Była prezes została zatrzymana w 2019 roku

Dodała, że zgodnie z kodeksem karnym części oskarżonych grozi do 10 lat więzienia, a niektórym do 15 lat pozbawienia wolności .

Wisła Kraków. Była prezes aresztowana w październiku 2019 roku

Prokuratura podała wówczas, że zarzut ogłoszony byłemu przewodniczącemu rady nadzorczej Tadeuszowi C. dotyczył doprowadzenia do wydania uchwały rady nadzorczej, "na podstawie, której radykalnie zwiększono wysokość wynagrodzenia dla osób reprezentujących zarząd klubu Wisła SA, a następnie podpisaniu dwóch umów managerskich, na podstawie których od 23 sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku wypłacono kwotę 1.352.645 złotych tytułem wynagrodzenia". Wobec Tadeusza C. prokurator postanowił zastosować poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.