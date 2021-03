Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom powiązanym ze zorganizowaną grupą przestępczą pseudokibiców Wisła Sharks. Śledczy zarzucają im głównie przestępstwa narkotykowe, ale też udział w bójkach oraz pobiciach z użyciem noży i maczet.

Akt oskarżenia przeciwko 13 osobom powiązanym ze zorganizowaną grupą przestępczą pseudokibiców Wisła Sharks skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Jak przekazał w piątek Dział Prasowy PK, jest to efekt śledztwa prowadzonego przez krakowską prokuraturę wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji.

Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. Paweł B. ps. Gruby, Michał G. ps. Guzik, Dawid M. ps. Dave, Grzegorz N. ps. Noris, Michał S. ps. Sadzik, Łukasz S. ps. Shrek, Marek Z. ps. Korek.



"Prokurator oskarżył 13 osób o popełnienie 39 czynów, w tym przede wszystkim o przestępstwa narkotykowe polegające na wewnątrzwspólnotowym obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci m.in marihuany, kokainy, amfetaminy. Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności" - podała PK. Część osób jest oskarżona o udział w bójkach i pobiciach, w tym również przy użyciu noży i maczet.



Z ustaleń śledztwa wynika, że zorganizowana grupa przestępcza pseudokibiców Wisła Sharks zajmowała się popełnieniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym w szczególności pobiciami z użyciem niebezpiecznych narzędzi, przeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym na szkodę Wisły Kraków S.A. oraz przestępstwami narkotykowymi dotyczącymi prawie 2 ton marihuany, niemal 2,5 ton amfetaminy, około 50 kg kokainy oraz znacznej ilości mefedronu.



PK skierowała przeciwko "sharksom" już 9 aktów oskarżenia. Jesienią ubiegłego roku o popełnienie 188 przestępstw oskarżeni zostali - Paweł M. "Misiek" i Grzegorz Z. "Zielak", którzy kierowali grupą pseudokibiców w latach 2006-2018. Dotychczas 13 osób związanych z Wisła Sharks zostało prawomocnie skazanych, a wobec kolejnych 50 osób prowadzone są postępowania przygotowawcze. Część członków grupy poszukiwana jest listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania.



Autorka: Hanna Dobrowolska