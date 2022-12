Zaskakujący pomysł na Stadion Narodowy. 60 tysięcy kibiców chętnych

Byłoby to jednak wielkie wydarzenie, bo od lat frekwencji ponad 50 tysięcy na meczu polskiej ligi nie było . A do tej pory PGE Narodowy nie gościł jeszcze spotkania Ekstraklasy, choć zwykle odbywa się tam finał Pucharu Polski.

Zainteresowanie na poziomie 60 tysięcy chętnych

- Oceniliśmy je na 60 tysiące chętnych - przyznaje Marcin Tarociński, rzecznik Widzewa. - Dlatego powstała taka idea, by zorganizować spotkanie na dużo większym obiekcie. Decydujący głos należy oczywiście do Legii, bo jest gospodarzem rewanżu. To byłoby jednak wielkie wydarzenie i prestiż dla Ekstraklasy.

Problemy, o których mówi prezes Widzewa mogą być nie do przeskoczenia. Pierwszy to usterka, którą wykryto na Stadionie Narodowym. Z tego powodu odwołano na tym obiekcie mecz towarzyski Polska - Chile. Po drugie to dość bliski termin meczu - Legia ma podjąć łodzian w 22. kolejce, a więc w weekend 25-26 lutego. Do tego dochodzi masa formalności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na stadionie i w mieście. Kibice obu drużyn nie darzą się bowiem sympatia.