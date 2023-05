Właściciel Widzewa zabrał głos. „Nie było wspólnej wizji”

Dróżdż o odwołaniu poinformował w środku nocy i tym samym potwierdził jeden z zarzutów ze strony właściciela. Stamirowski chciał bowiem, by do rozstania doszło po zakończeniu rozgrywek. - Żałuję, że ze względu na aktywność prezesa w mediach społecznościowych nie mogliśmy sobie spokojnie ustalić warunków rozstania i zrealizować go po sezonie, bez straty dla bieżących aktywności. Zależało mi na komunikacji ze strony klubu w pierwszej kolejności, ale stało się inaczej - mówi Stamirowski na oficjalnej stronie klubu.