Wielkie problemy w klubie Ekstraklasy. I to na własne życzenie

Kilka dni trwały konsultacje, kiedy odrobić zaległości. Spore było zdziwienie wśród kibiców Widzew, kiedy okazało się, że wybrano 18 listopada. A to dlatego, że to termin meczów reprezentacji, a z łódzkiego klubu ostatnio powoływani byli Słowak Henrich Ravas i Łotysz Andrejs Ciganiks . Jak się okazało, na taki termin spotkania zgodę wyraził trener Myśliwiec. Taką decyzją wytrącił sobie z ręki podstawowego bramkarza i grającego coraz więcej obrońcę.

To też o tyle zaskakujące, że w grę wchodził też termin przyszłego roku. A to ważne, bo Widzew ma ogromne problemy zdrowotne. Od dłuższego czasu kontuzjowani są lider Bartłomiej Pawłowski, Sebastian Kerk i Serafin Szota. Wszyscy to piłkarze podstawowego składu.