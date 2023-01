Prezes Widzewa: Nareszcie powstanie ośrodek

W Bukowcu na około 10 hektarach powstanie niewielki budynek klubowy, a do tego trzy boiska z naturalną murawą (jedno podgrzewane - to od tego roku wymóg licencyjny) i dwa ze sztuczną nawierzchnią - jedno z nich wybuduje gmina Brójce jeszcze w 2023 roku.

- Nareszcie. Nareszcie jest decyzja co do budowy ośrodka. W Bukowcu będą trenowały zespoły od U-16 do U-19, rezerwy i pierwsza drużyna - wylicza Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa. - To bardzo ważny dzień i ważna decyzja. To pomoże nam w rozwoju klubu. Rozmowy trwały długo, ale były merytoryczne i przebiegały w życzliwej atmosferze.