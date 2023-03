Widzew znów w pucharach? Właściciel rozwiewa wątpliwości

Widzew przygotowuje się do obchodów największego sukcesu w historii klubu — w 1983 roku zagrał w półfinale Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. - Zobowiązuje właściciela klubu do powrotu do europejskich pucharów — stwierdził Krzysztof Kamiński, piłkarz Widzewa w latach 1978-88.