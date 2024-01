Widzew wie, że musi przełamać fatum. Pierwszy transfer już blisko

- Jest super. A tak na poważnie to szkoda odejścia takiego piłkarza . Powiem jednak to, co gracze usłyszeli w szatni. Życzyłbym każdemu z nas, zawodnikom czy trenerom, by tak jak Heniek zastał klub w danym momencie, a opuścił w dużo lepszym. Dzięki temu sam osiągnął indywidualny sukces i zapracował na uznanie - podkreśla trener Myśliwiec.

Oprócz bramkarza, łodzianie szukają prawego obrońcy i środkowego pomocnika . Według naszych informacji najbliżej jest do pozyskania zawodnika do drugiej ligi. To ma być piłkarz na pozycje nr 6-8, który da odpowiednie wsparcie Markowi Hanouskowi . Nazwisko jest utrzymywane w tajemnicy, ale udało nam się ustalić, że to czarnoskóry piłkarz z ligi szwedzkiej . W grę wchodzi na razie wypożyczenie.

Trener Widzewa powtarza: Jest super

- Nie jest tajemnicą, że rundy wiosenne były słabsze. To jest moja rola, by sprawdzić dlaczego tak było i temu zapobiec. I zdobyć więcej punktów niż to bywało do tej pory - przyznaje trener Widzewa. - To też kwestia myślenia i nastawiania. Jeśli będziemy myśleli o tym, co się stanie, jeśli powinie nam się noga, to nie będzie dobra droga. Skupiamy się, by przygotować się do każdego spotkania począwszy od sparingu z Radomiakiem.