Od 2017 roku kibice Widzewa zawstydzają zespoły z wyższych lig. Już w trzeciej lidze potrafili kupić prawie 16 tys. karnetów. To był nowy rekord Polski w liczbie sprzedanych abonamentów. W drugiej lidze jeszcze go pobili (16377) aż w końcu, i to dwukrotnie wykupili, wszystkie dostępne - 16401 sztuk. I to pomimo tego, że we wrześniu 2020 roku Polska była w środku pandemii, a wstęp na mecze był ograniczony.

Kibice Widzew niepokonani w kupowaniu karnetów

Poprzedni sezon zakończył się słabym wynikiem sportowym - dopiero dziewiątym miejscem w lidze. To i zapewne skutki pandemii, które odczuli w kieszeniach Polacy, nieco odbiły się na sprzedaży karnetów. Kibice kupili ich niespełna 15,5 tys.. To wciąż był najlepszy wynik w kraju.

Jak się okazuje prawie 10 tysięcy z nich to były karnety na cały sezon. Na rundę wiosenną Widzew ma więc ich do sprzedaży około sześciu tysięcy. Pierwszeństwo będą mieli ci, którzy mieli karnety na rundę jesienną. Dla nich sprzedaż (ceny od 115 do 300 zł na siedem spotkań) rozpoczyna się w środę i potrwa dwa tygodnie. Ci, którzy nie mają karnetu, muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć, że coś dla nich zostanie. Sprzedaż otwartą zaplanowano od 12 lutego (ceny 140-370 zł).

Z karnetem do ekstraklasy?

Wydaje się, że Widzew znów będzie mógł pochwalić wyprzedanym właściwie całym stadionem. Miejsc dostępnych jest 18018, ale ponad dziewięćset to sektor kibiców gości, a do tego trzeba zapewnić bufor z obu stron tej trybuny.

Łódzki klub ma za sobą bardzo udaną jesień i apetyty kibiców są mocno rozbudzone. Widzew jest wiceliderem pierwszej ligi z dużymi szansami na powrót po ośmiu latach do ekstraklasy. Do tego w środę zyskał sponsora strategicznego. Przedłużenie karnetu da gwarancję zakupu przed przyszłym sezonem, być może już w krajowej elicie.

Zaufanie fanów Widzewa

- Kibice okazują nam zaufanie poprzez kupowanie karnetów. Zawsze to robili i nie wiem, czy sytuacja w tabeli i podpisanie umowy ze sponsorem też mają na to wpływ - uważa Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa. - Kibic, który zdecyduje się teraz na kupno karnetu, do czego oczywiście zachęcam, będzie w innej sytuacji niż rok temu [Widzew przed runda wiosenną 2021 był dopiero jedenasty - przyp. red.].