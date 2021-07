Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Prawie tysiąc osób na treningu ekstraklasowego klubu! Piłkarze szykują się na europejskie puchary. Wideo INTERIA.TV

W zależności od zaangażowania finansowego lub innej formy pomocy (np. pomoc medyczna) firmy wspierające Widzew dzielą się na sponsorów: strategicznych, głównych, oficjalnych, partnerów i skupionych w Widzewskim Klubie Biznesu. Dzięki ich wsparciu do budżetu klubu wpływało rocznie około 4,2 mln zł. W zbliżającym się sezonie trudno będzie osiągnąć takie wpływy od sponsorów.

W poprzednich rozgrywkach największy zastrzyk gotówki wpłynął od sponsora strategicznego Murapolu. Według umowy miało to być około 2,5 mln zł, ale z powodu pandemii i braku możliwości realizacji części świadczeń (np. brak kibiców na trybunach sprawił, że nie wiedzieli reklam podczas meczów) kwotę obniżono do 1,9 mln zł. Drugi w kolejności jest sponsor główny - Termoton z zaangażowaniem na poziomie około 600 tys. zł. Do nich zaraz wrócimy.

Na razie klub podpisał umowę z nowym sponsorem oficjalnym - Noblebet zastąpił LV Bet. Do tej pory logo bukmachera było z przodu koszulek - po prawej stronie pod obojczykiem. Tak naprawdę obie marki mają tego samego właściciela, więc to taki nowy-stary sponsor. Oprócz Widzewa Noblebet wspiera też np. Śląsk Wrocław. Umowa została podpisana do końca sezonu 2021/2022.

- Widzew to wielka marka sportowa nie tylko w Łodzi, ale i w całej Polsce. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się osiągnąć wiele, a najbliższy sezon zakończy się w najlepszy możliwy sposób, czyli powrotem zespołu do ekstraklasy - mówi Marcin Doszczeczko z Noblebet.

Umowę przedłużył też jeden z ważnych partnerów - firma ET Promo. Oprócz podobnego wsparcia, jak poprzednim sezonie, będzie patronem wyboru najlepszego piłkarza podczas spotkań w Łodzi. - Kolejne przedłużenie współpracy z ET Promo pokazuje, że udało nam się stworzyć relacje oparte nie tylko na marketingu, ale na wzajemnym zaufaniu - podkreśla Michał Rydz.

Wiceprezes Widzewa odpowiedzialny właśnie m. in. za marketing i sprzedaż nie może jednak pochwalić się przedłużeniem umów z najważniejszymi sponsorami. Murapol i Termoton zajmowały główne miejsce z przodu koszulek zawodników. Wykładały na to (plus oczywiście różne inne świadczenia) w sumie prawie 3 mln złotych. Według naszych informacji właściwie wszystkie warunki zostały ustalone z Termotonem, ale brakuje najważniejszego - podpisów. Kwota wsparcia firmy, która od lat jest z Widzewem, nie powinna wiele się zmienić.

Za to na pewno dużo mniej oferuje Murapol. Do tej pory deweloper realizował umowę sponsorską podpisaną jeszcze w 2018 roku. Przypomnijmy, że przez rok Murapol był "na próbę" właścicielem klubu - w uproszczeniu używając terminologii piłkarskiej wypożyczył udziały w 2017 roku. Po sezonie w firmie zmieniły się władze i zrezygnowano z przejęcia Widzewa. Murapol pozostał jednak sponsorem strategicznym. Przez trzy sezony wspierał klubu rocznie kwotą około średnio 2 mln złotych. W tym przypadku rozmowy też są zaawansowane, ale jeszcze nie ma końcowego porozumienia. Jeśli uda się je uzyskać, to wsparcie ma być trzy razy mniejsze niż do tej pory.

W gronie sponsorów głównych są jeszcze Salvum i Columbus. W przyszłym tygodniu mają zapaść wiążące decyzje w sprawie przedłużenia tych umów.

Najmocniejszym punktem w budżecie będą pieniądze od fanów Widzewa. Z karnetów - jeśli znów kibice wykupią wszystkie, do kasy klubu wpłynie około 3,8 mln zł. Kolejne około 2,2 mln zł to wpływy z wynajętych wszystkich 25 lóż biznesowych. 4 mln złotych dołożył nowy właściciel Tomasz Stamirowski. Kolejnym ważnym punktem będzie finansowe zaangażowanie sponsorów. Na razie jednak trudno je dokładnie oszacować.

AK