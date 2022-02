Od otwarcia stadionu Widzewa w marcu 2017 roku kibice domagali się, by także na zewnątrz obiektu było widać, kto na nim gra. Tyle że współpraca między ówczesnymi działaczami, a MAKiS, miejską spółką zarządzającą stadionem była bardzo trudna. Klub musiał dostać zgodę na każdą choćby najmniejszą zmianę. Działacze często słyszeli "nie da się".

W końcu da się na Widzewie

Pierwszym promykiem było zamontowanie herbu Widzew na elewacji. Drugim tymczasowa zgoda w ubiegłym roku, by na trybunie południowej zawisły archiwalne zdjęcia piłkarzy z okazji rocznicy 40-lecia pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski.

W połowie stycznia Widzew zapowiedział, że wkrótce rozpocznie się branding stadionu. - Robimy wszystko co w naszej mocy, by był gotowy przed pierwszym meczem. Pomaga nam w tym też nowy sponsor strategiczny - podkreślał Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa. - Przyspieszenie prac na stadionie jest efektem coraz lepszej współpracy pomiędzy klubem a MAKIS-em, za co jeszcze raz dziękuję gospodarzom naszego obiektu.

Serce Łodzi bije właśnie tu

Prace ruszyły pod koniec stycznia. Na razie efekty widać na dwóch bokach stadionu. Najlepiej widoczna jest trybuna południowa (D). Wzdłuż niej przebiega al. Piłsudskiego, jedna z głównych dróg przelotowych w Łodzi. Codziennie przejeżdża tamtędy kilkadziesiąt tysięcy samochodów, kilkaset tramwajów i autobusów. Tam zawisła płachta z wielkim napisem "Serce Łodzi" i dopiskiem "bije właśnie tu".

Po przeciwnej stronie naprzeciwko trybuny północnej (B) jest przystanek kolejowy Łódź Niciarniania, a pociągi mijają stadion w drodze do stacji docelowej Łódź Fabryczna. Tam zawisł baner z napisem "Widzew Łódź wita w mieście włókniarzy". To jednak nie koniec "upiększania stadionu". Do zagospodarowania zostały jeszcze jedna trybuna (C). I tu też są plany, ale klub trzyma je w tajemnicy.

"Hasła odpowiadają położeniu poszczególnych trybun stadionu Widzewa"

- Chciałbym podziękować pracownikom, którzy mimo niepogody wieszali banery na trybunach D i B. Wydaje mi się, że efekt jest zadowalający. W najbliższych tygodniach dokończymy branding trybuny C, która będzie łączyć klamrą całą kompozycję wokół stadionu - zapewnia prezes Dróżdż. - Hasła zostały dobrane przez nasz zespół i dobrze odpowiadają położeniu poszczególnych trybun.

Do zmian dojdzie też w środku stadionu. Klub pod koniec ubiegłego roku ogłosił konkurs skierowany do kibiców Widzewa na projekt tunel, z którego na boisko wychodzą piłkarze obu drużyn. Teraz to po prostu szare ściany, na których nie ma elementów nawiązujących do klubu.

Tunel zaprojektują kibice Widzewa

- Nie zapominamy też o historii Widzewa, część wnętrz w budynku klubowym będzie jej poświęcone. Jeśli chodzi o tunel, to robimy wszystko, by był gotowy przed pierwszym meczem domowym [25 lutego z Arką Gdynia - przyp. red.] - dodaje prezes Widzewa.

Widzew leci do Turcji

Na stadionie trwają prace nad brandingiem, a we wtorek piłkarze wyjeżdżają na zgrupowanie do Turcji, gdzie rozpoczną ostatni etap przygotowań do rundy wiosennej. Z powodu kontuzji w Łodzi zostają Tomasz Dejewski, Juliusz Letniowski, Mateusz Michalski i Filip Zawadzki. W Alanyi będzie trenował 25 zawodników, a dołączy Abdul Aziz Tetteh, który powinien już od trzech tygodni ćwiczyć z zespołem.