To kolejny pomysł klubów, który ma wpływać pozytywnie na ich wizerunek. Nie tak dawno Warta Poznań ogłosiła, że za każdą zdobytą bramkę przez swoich piłkarzy posadzi sto drzew. Po trzech kolejkach czeka ich już masa pracy, bo zdobyli siedem goli.

Na Widzewie już w poprzednim sezonie wybierano najlepszego gracza zespołu podczas spotkań rozgrywanych w Łodzi. Teraz znalazł się sponsor firma ET Promo, który postanowił przekazywać nagrodę dla piłkarza meczu. Wspólnie z klubem zastanawiano się, co to miałoby być: zegarek, obraz, a może statuetka.

W końcu uzgodniono, że sponsor przekaże czek na 1000 zł, a wybrany przez kibiców zawodnik meczu wybierze charytatywny cel, na który zostaną przekazane pieniądze.



Na inaugurację sezonu Widzew pokonał 3-0 Sandecję Nowy Sącz. Kibice uznali, że najlepiej spisał się Karol Danielak. I to on przed niedzielnym spotkaniem z Chrobrym Głogów odbierze symboliczny czek i dowiemy się też, do kogo trafią pieniądze.

AK