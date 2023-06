Widzew Łódź podebrał Górnikowi piłkarza? Klub wydał oświadczenie

Łódzki klub rozpoczyna wzmacnianie drużyny. Zapowiedział 5-6 transferów i szuka między innymi młodzieżowców. Idealnie w to wpisuje się właśnie Tkacz. To 18-letni młodzieżowy reprezentant Polski - grał w kadrze do lat 17 i do lat 18. Także w klubie w tak młodym wieku wywalczył sobie pewne miejsce. W pierwszej lidze rozegrał 30 spotkań, w tym 21 w podstawowym składzie. Strzelił pięć bramek i zaliczył jedną asystę.