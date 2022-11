Widzew gra o podium. Rywal na wyjazdach gra jednak nieźle. Śledź relację

Choć do Święta Niepodległości zostało jeszcze pięć dni, to był ostatni mecz rozgrywany na stadionie Widzewa w tym roku. Dlatego klub postanowił już w niedzielę uczcić pamięć wszystkich, którzy walczyli o Polskę.

11 listopada już na Widzewie

Widzew to obok Stali Mielec największe objawienie rundy wiosennej. Beniaminek był nawet wiceliderem, ale stracił to miejsce po porażce tydzień temu w Zabrzu z Górnikiem 0-3. Do spotkania przystąpił z trzeciej pozycji. Łodzianie mieli przekonać, czy ta porażka to już zadyszka, czy tylko wypadek przy pracy.