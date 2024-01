Widzew chwali się zyskami, a właściciel w szoku. "Będziemy wydawać więcej"

Sprawozdanie Widzewa obejmuje 18 miesięcy od 1 stycznia 2022 roku. Do tej pory wyniki finansowe klub ogłaszał za rok kalendarzowy, ale teraz postanowił wyliczać po sezonie sportowym, czyli od 1 lipca do 30 czerwca. W tym czasie przychody wyniosły 55,8 mln zł, a koszty 52,6 mln. Zysk z tych 18 miesięcy wyniósł prawie 3,25 mln zł.

Widzew chce zacząć zarabiać na transferach

- Jak w klubie piłkarskim tabela zysków jest na zielono , to jest się z czego cieszyć - mówi Tomasz Stamirowski. - Mocno stoimy na dwóch nogach. Mamy zdywersyfikowane przychody, a to oznacza, że nie jesteśmy uzależnienie od jednego sponsora czy też kondycji miasta. Dlatego też będziemy więcej wydawać na pierwszy zespół. Chcemy też zwiększyć przychody komercyjne i wreszcie zarabiać na transferach .

Co do tego drugiego, to jest blisko realizacji. W najbliższych dniach powinien zostać sfinalizowana transakcja sprzedaży bramkarza Henricha Ravasa do New England Revolution. Widzew ma zarobić ponad milion euro.