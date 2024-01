Widzew bierze reprezentacyjnego obrońcę. Została jeszcze jedna luka

To był jeden z dwóch głównych celów transferowych Widzewa w przerwie zimowej. Potem doszedł jeszcze trzeci - bramkarz, bo łodzianie sprzedali Henricha Ravasa do New England Revolution z amerykańskiej zawodowej ligi MLS. Co ciekawe, najszybciej udało się zapełnić lukę po Słowaku. Sprowadzono bowiem jego rodaka Ivana Krajcirika. Tyle że ten na pierwszym treningu doznał kontuzji kolana i wróci dopiero po rozpoczęciu rundy wiosennej.