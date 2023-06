Widzew będzie bił rekord Guinnessa. Musi zdążyć w 24 godziny

Od wybudowania i otwarcia nowego stadionu na początku 2017 roku kibice łódzkiego klubu zadziwiają. Choć wtedy grał w trzeciej lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym, to wykupili ponad 15 tysięcy karnetów. To już był wtedy rekord Polski. I co sezon kupowali ich coraz więcej, aż wykupili wszystkie możliwe (17,4 tysiąca).