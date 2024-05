Wiadomo co z Gikiewiczem, klamka zapadła. Widzew wydał oficjalny komunikat

Dotychczasowa umowa Rafała Gikiewicza z Widzewem Łódź obowiązywała tylko do końca czerwca bieżącego roku, jasnym więc było, że ekipa z al. Piłsudskiego niebawem będzie musiała podjąć decyzję, co do przyszłości golkipera. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane w piątkowe popołudnie - ekstraklasowy klub wydał oficjalny komunikat w tej sprawie, a niedługo potem sam zawodnik dorzucił też kilka słów od siebie...