Tego w ekstraklasie jeszcze nie było. Rekord w 24 godziny

Czterokrotny mistrz Polski wrócił do Ekstraklasy po ośmiu latach. Po krachu finansowym w 2015 roku zaczynał od czwartej ligi. Kołem zamachowym było otwarcie nowego stadionu dwa lata późnej. Akcja #KarnetnaWidzew zaskoczyła wtedy wszystkich.

16401 karnetów na Widzew

W promowaniu pomagali byli trenerzy, piłkarze, politycy czy aktorzy. W trzeciej lidzie kibice kupili ich ponad 15 tysięcy. To już wtedy był rekord Polski. W kolejnych latach fani Widzewa jeszcze go wyśrubowali - do 16401.

Po awansie do ekstraklasy ta liczba będzie już nieosiągalna. W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa po bokach sektora dla gości trzeba zachować większe bufory. Kibicom Widzewazostały więc do bicia inne rekordy.

Jednym z nich była liczba kupionych karnetów w ciągu jednej doby. Do tej pory to było 3320 sztuki. By osiągnąć ten pułap, potrzebowali niespełna 20 godzin. Ostatecznie w 24 godziny kupili ich 4073 sztuki.

"19 godzin i 32 minuty - tyle potrzebowaliśmy, aby pobić dobowy rekord sprzedanych karnetów. Hej, Ekstraklaso, mamy nadzieję, że jesteś na nas gotowa" - napisał na twitterze Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa.