Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lechia Gdańsk prezentuje drużynę która będzie grała w sezonie 2021/22 PKO BP Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV



- Całe zgrupowanie poświęciliśmy na taktykę, a trener Niedźwiedź stawiał duży nacisk właśnie na ten aspekt. Codziennie mieliśmy odprawy i analizy, a potem staraliśmy się przenieść teorię na trening. Szlifujemy nowy styl, a szkoleniowiec stara się nam przekazać jak najwięcej wiedzy, by gra miała przełożenie na wyniki w lidze - podkreśla Karol Danielak, pomocnik Widzewa na oficjalnej stronie klubu.

Widzewiacy dopiero poznają metody szkoleniowe nowego szkoleniowca. - Trener oczekuje od nas, żebyśmy mieli otwarte głowy i stara się nas prowokować do analizowania naszych boiskowych decyzji, żebyśmy byli pewni tego, co robimy dobrze, a także żebyśmy dostrzegali, co robimy źle. Gramy do jednej bramki i powinniśmy rozmawiać, bo jeśli będziemy na siebie zamknięci, to nic nie osiągniemy - uważa Danielak.

Reklama

W pierwszej połowie sparingu ze Stalą nie było jednak widać, by piłkarze z Łodzi w pełni rozumieli o co chodzi trenerowi. To Stal miała przewagę, którą w 21. minucie potwierdził Patryk Małecki. Łodzianie stracili piłkę, Krzysztof Danielewicz wypatrzył doświadczonego pomocnika i drugoligowcem objęli prowadzenie. Rzeszowianie oddali kilka groźnych strzałów, ale Jakub Wrąbel dobrze bronił. Do przerwy widzewiacy właściwie nie stworzyli większego zagrożenia pod bramką rywali.

Łodzianie lepiej spisali się za to po przerwie. W 56. minucie Dawid Owczarek zagrał do Danielka, który dośrodkował idealnie do Kacpra Karaska i było 1:1. Widzewiacy mieli kolejne sytuacje, ale Paweł Tomczyk zmarnował sytuację sam na sam, a Bartosz Guzdek w świetnej sytuacji fatalnie spudłował. Skutecznością w drugiej połowie nie imponowali też rzeszowianie - zwłaszcza w końcówce nie potrafili pokonać młodego Mateusza Ludwikowskiego.

Widzew - Stal Rzeszów 1-1 (0-1)

Gole: Małecki (21.) - Karasek (56.)

Widzew Łódź: Wrąbel (46. Reszka; 86. Ludwikowski) - Stępiński, Hanousek, Nowak, Becht - Kun, Malec (64. Guzdek), Gołębiowski (46. Owczarek), Danielak, Karasek (62. Michalski) - Tomczyk (64 Surmanski).

Stal: Kaczorowski - Marczuk, Góra (46. Kostkowski), Oleksy (62. Pawłowski), Głowacki - Danielewicz, Poczobut, Wolski - Michalik, Małecki, Prokić (46. Snopczyński).

AK