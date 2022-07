Seksistowski skandal w Ekstraklasie! Co za reakcja dziennikarki!

Drodzy! Dostałam tyle wiadomości, że czuję powinność odniesienia się do sytuacji. Kibice Widzewa po prostu wrócili do Ekstraklasy po ośmiu latach i zatrzymali się w punkcie, gdy owa przyśpiewka miała swoje pięć minut J. Niektórzy zwą ją klasykiem.... Dlatego też się NIE OBRAŻAM, a jedynie zwracam uwagę, że czasy się zmieniły, nas "czarnych" przybyło, kultura na stadionie zaliczyła nieznaczny wzrost i byłoby super nie obniżać poziomu! Moc w tych przeponach jest imponująca, dlatego może czas POKAZAĆ jaja i przekuć to na jakieś miłe frazy!"

napisała Maja Strzelczyk.