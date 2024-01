Saga z pozyskaniem bramkarza do Widzewa zakończona. Słowak za Słowaka

Ivan Krajcirik to pierwszy zimowy transfer do Widzewa. Niespełna 24-letni bramkarz ostatnio występujący w słowackim MFK Rużomberok zastąpi sprzedanego do New England Revolution Henrich Ravasa. Słowak rozpoczął w czwartek testy medyczne i jak nikt nie stanie na przeszkodzie wsiądzie do samolotu i poleci na zgrupowanie do Turcji. Łódzki klub w przerwie zimowej planuje sprowadzić jeszcze przynajmniej dwóch zawodników.