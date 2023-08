Przed derbami są najgorszym zespołem w tym roku. „To desperackie działanie”

Jeśli jednak wziąć pod uwagę wyniki jego drużyny w tym roku, to nie ma gorszego zespołu. Nie licząc spadkowiczów i beniaminków, Widzew zdobył w 2023 roku zaledwie 15 punktów. Wygrał tylko trzy razy w 20 spotkaniach.

W tym sezonie zwyciężył tylko raz i to z trudem - pokonał beniaminka - Puszczę Niepołomice. W kolejnych dwóch meczach w Szczecinie i Białymstoku prowadził do przerwy, by oddać punkty Pogoni i Jagiellonii. Trener Niedźwiedź na kolejnych konferencjach mówi, że trzeba wyciągnąć wnioski, a zespół pracuje nad elementami, które wymagają poprawy. Tymczasem efektów nie ma, a nad szkoleniowcem zbierają się czarne chmury. Niepowodzenie w derbach Łodzi może skończyć się rozstaniem z klubem.