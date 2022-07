Prawie 16 tysięcy - tylko jeden polski klub jest w stanie sprzedać tyle karnetów

Nie da się bowiem wykupić wszystkich, bo część z 18018 miejsc jest przeznaczona dla kibiców gości. Na dodatek wymogi bezpieczeństwa w Ekstraklasie sprawiły, że bufory przy sektorze fanów przyjezdnych drużyn muszą być większe niż w niższych ligach.

16401 - rekord

Do tej pory największa liczba karnetów, jaką kibice Widzewa kupili to 16401. Było to jeszcze w drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym. Teraz ta liczba będzie z powyższych powodów o około 500 mniejsza.

Zdecydowana większość fanów beniaminka Ekstraklasy zdecydowała się przedłużyć karnety na kolejny sezon. Nic dziwnego w krajowej elicie Widzewa nie było od ośmiu lat. Do wolnej sprzedaży trafiło zaledwie 150 sztuk. Zniknęły po zaledwie kilkunastu minutach. W sumie karnetów zostało sprzedanych 15886 sztuki.

4000 na dobę

Dwa tygodnie temu kibice łódzkiego klubu pokazali jak tęsknią za ekstraklasą. Po 24 godzinach od rozpoczęcia sprzedaży przedłużyli aż 4073 karnetów. To nowy rekord dobowej sprzedaży abonamentów.

Dzięki takiej liczbie sprzedanych karnetów do klubowej kasy wpłynie około 5,5 mln złotych.

Fenomen sprzedaży karnetów na Widzewie rozpoczął się wraz ze oddaniem do użytku nowego stadionu na początku 2017 roku. Wtedy kibice w trzeciej lidze wykupili 15310 abonamentów. Potem ta liczba rosła aż do wspomnianych 16401.