Powrót do Ekstraklasy. Sprowadzono go, by gwiazdor miał kolegę

Maciej Słomiński Widzew Łódź

Chorwacki obrońca Mato Milos ma zagrać dla Widzewa Łódź. Jeśli transfer dojdzie do skutku będzie to dla Milosa powrót do Ekstraklasy, występował w Lechii Gdańsk w sezonie 2017-18.

Zdjęcie Mato Milos z Milosem Krasiciem w barwach Lechii Gdańsk / GRZEGORZ RADTKE / Newspix