Pierwszy trener w ekstraklasie pożegna się z posadą. Następca wybrany

Wiele wskazuje na to, że Janusz Niedźwiedź przestanie być we wtorek trenerem Widzewa. W 2023 roku łódzka drużyna najgorzej punktuje z zespołów ekstraklasy i to będzie przyczyną takiej właśnie decyzji. Następcą szkoleniowca ma zostać 38-letni Daniel Myśliwiec, z którym działacze rozmawiali już półtora miesiąca temu.