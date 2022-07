Pełna konspiracja beniaminka Ekstraklasy. Tajne treningi

Nie pierwszy raz Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa, zarządził taką konspirację. Podobnie było rok temu przed pierwszym meczem na zapleczu Ekstraklasy. Wtedy łodzianie w zamkniętym sparingu pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki. A w pierwszym meczu sezonu wygrali z Sandecją Nowy Sącz.

Zamykanie sparingów (nie) pomaga

Podobny zabieg przyniósł wręcz odwrotny efekt w przerwie zimowej. Choć łodzianie byli na zgrupowaniu w Turcji i tam rozegrali ostatni sparing, to też nie podali składu ani strzelca bramki w meczu z Inhułeciem Petrowe. W pierwszym meczu rundy wiosennej zostali rozbici na własnym boisku przez Arkę Gdynia 5-2. Już w trakcie rundy wiosennej rozegrali kolejny tajny sparing - tym razem z Legią Warszawa. Pokonali ówczesnych mistrzów Polski 3-2. Tym razem pojawili się strzelcy bramek i skład. I to nie przeszkodziło, by łodzianie kilka dni później w lidze pokonali GKS Katowice.

Teraz szkoleniowiec Widzewa ponownie zdecydował się na taki manewr. Widzew podczas zgrupowania w Woli Chorzelowskiej zagrał ze Stalą Rzeszów sparing, który trwał 120 minut. Wygrał 6-2, ale nie wiadomo, kto był w podstawowym składzie ani kto zdobył gole.

Trener Niedźwiedź tak tłumaczy swoją decyzję: - Nie tylko my zamykamy sparingi, wiele klubów tak robi. Jest w tym sens, bo nie chcemy ułatwiać zadania przeciwnikowi. Przecież ćwiczyliśmy nowe rzeczy. Było też trochę roszad w składzie - twierdzi szkoleniowiec Widzewa.

Żeby Widzewowi nie podkupili Sypka

Dodaje też, że zamknięcie sparingu było podyktowane testami Jakuba Sypka z Zagłębia Lubin. Szkoleniowiec obawiał się, że dobry występ tego zawodnika w meczu kontrolnym, mógłby sprawić, że ktoś sprzątnie go Widzewowi sprzed nosa. - Wyobraźmy sobie, że strzela do przerwy trzy gole. Zwraca to uwagę innych klubów. Wtedy taki transfer mógł się nam wysypać albo Zagłębie zawołałoby większe pieniądze - uważa Niedźwiedź.

Szkoleniowiec uznał też, że warto zamknąć treningi przed pierwszym meczem ligowym z Pogonią. Jego zawodnicy maja na nich ćwiczyć m. in. stałe fragmenty, którym będą chcieli zaskoczyć zespół ze Szczecina.