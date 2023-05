Ofensywa transferowa Widzewa. Na celowniku reprezentant Polski

Łódzki klub przespał zimowe okienko transferowe i miało to odbicie w wynikach, a nawet decyzjach właściciela. Widzew wiosną spisywał się bardzo słabo, przegrywał mecz za meczem i były nawet obawy, czy utrzyma się w ekstraklasie. Ostatecznie utrzymał się, ale władze przekonały się, że drużynę trzeba wzmocnić. Brak transferów zimą był jednym z powodów odwołania prezesa Mateusza Dróżdża.

- Musimy wzmocnić kadrę. Mamy dobrą drużynę, ale wymaga wzmocnienia. Dwa czy trzy transfery to za mało. W przerwie zimowej umówiliśmy się, że mieliśmy realizować wzmocnienia, a otwieram gazetę i czytam, że Widzew nie zrobił transferów, bo nie ma w klubie pieniędzy - mówił niedawno Stamirowski. - To nie jest prawda. Chcemy pozyskać pięciu, sześciu zawodników.

Zimą do zespołu dołączył tylko Andrejs Ciganiks. Ze względów formalnych nie udało się pozyskać Daniego Ramireza (w tym sezonie grał już w dwóch klubach, a w trzech nie można) i to tyle. Dlatego teraz Widzew poszukuje co najmniej pięciu zawodników.