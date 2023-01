Niewiarygodne emocje w Łodzi. Rzut karny w 99. minucie zdecydował

Mecz Widzew a z Pogonią to był hit pierwszej kolejki rozgrywanej wiosną . W końcu grał trzeci z czwartym zespołem jesieni, a o miejscu zdecydował tylko bilans bramek. Ten lepszy mieli gospodarze, choć akurat na początku sezonu przegrali z w Szczecinie 1-2.

Pełny stadion w Łodzi

Obie drużyny niespecjalnie wzmocniły się zimą. Do Widzewa dołączył jedynie Łotysz Andrejs Ciganiks . Pogoń też ściągnęła obcokrajowców - Szweda Linusa Wahlqvista i Greka z brazylijskimi korzeniami Leonardo Koutris a. I z nowych piłkarzy w podstawowej jedenastce pojawił się tylko ten ostatni. Łotysz trafił na ławkę, a Szwed leczy kontuzję.

Widzew zachował styl z rundy jesiennej. Nadal nie bał się rozgrywać piłki pod własnym polem karnym nawet mimo presji rywali. Raz to mogło się zemścić, ale łodzianie wybrnęli z trudnej sytuacji. Pierwsi dogodną sytuację mieli rywale - po zagraniu Kamila Grosickiego , Marcel Wędrychowski uderzył jednak za lekko i Hernich Ravas złapał piłkę. W odpowiedzi po świetnym podaniu Pawłowskiego Ernest Terpiłowski trafił tylko w poprzeczkę .

Indywidualnych akcji próbował Pawłowski, ale rywale rozczytywali jego zamiary. Za to akcja zespołowa Pogoni przyniosła bramkę. Szybka wymiana piłki między Rafałem Kurzawą, Wędrychowskim a Grosickim zakończyła się strzałem tego ostatniego i Ravas nie zapobiegł stracie gola.

Po przerwie Widzew ruszył do odrabiania strat. W 49. minucie Fabio Nunes wpadł w pole karne i upadł. Sędzia od razu pokazał, że rzutu karnego nie będzie. Poszedł jednak sprawdzić na monitorze i skończyło się na... rzucie wolnym dla Pogoni - Portugalczyk był najpierw na spalonym.

Dwie poprzeczki i słupek Widzewa

Widzewiacy po przerwie było groźniejsi, ale znów mało dokładni. Gdyby Sanchez precyzyjnie podał do Pawłowskiego mogłoby być 1-1. W 60. minucie kolejny raz Pogoni pomogło obramowanie bramki - Terpiłowski tym razem trafił w słupek .

W końcu szczęście uśmiechnęło się do łodzian. Z lewej strony bardzo dokładnie dośrodkował Terpiłowski, a Pawłowski strzałem głową nie dał szans Stipicy . Po chwili powinno być 2-1, ale Serafin Szota z około czterech metrów fatalnie przestrzelił.

Zamiast prowadzenia pech wrócił do Widzewa. Mateusz Żyro potknął się i przewrócił, a skrzętnie wykorzystał to Sebastian Kowalczyk i znowu to Pogoń była lepsza o bramkę.