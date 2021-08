W plebiscycie głosowali ci, którzy powinni mieć najwięcej do powiedzenia w kwestii nawierzchni - dla nich murawa jest miejscem pracy, czyli piłkarze. PZP poprosił o ocenę zawodników z ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi.

Tak głosowali piłkarze

Na najwyższym poziomie rozgrywkowym najlepsze noty dostała murawa Pogoni Szczecin, a następnie Zagłębia Lubin i Lechii Gdańsk, a najgorszą okazała się w Bełchatowie, na której w poprzednim sezonie grał Raków Częstochowa. Kolejność w pierwszej lidze: Miedź, ŁKS i Widzew. Najsłabsze oceny dostała nawierzchnia w Rzeszowie. W drugiej lidze najwięcej pozytywnych głosów zebrała murawa GKS Katowice, który już awansował na zaplecze ekstraklasy. Kolejne miejsca zajęły Motor Lublin i rezerwy Śląska Wrocław. Najgorzej piłkarzom grało się w Stargardzie na nawierzchni Błękitnych.

Reklama

W Łodzi wysoki poziom został utrzymany. Rok wcześniej trawa na stadionie ŁKS zajęła trzecie miejsce w ekstraklasie, a Widzewa była najlepsza w drugiej lidze. Potem obie drużyny spotkały się już w pierwszej lidze. Tym razem murawa w zachodniej części Łodzi została ciut wyżej oceniona niż we wschodniej. W głosowaniu brało udział po trzech przedstawicieli każdego klubu. Murawę Miedzi wybrało 32,7 proc. zawodników, ŁKS 20 procent, a Widzewa 14,5 procent.

Najlepiej jak wiatr hula po murawie

W Łodzi o murawę klubów dbają pracownicy Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Ta spółka jest właścicielem stadionów, które ŁKS i Widzew dzierżawią.

- Powiedziałbym, że są na równym poziomie, choć o tę przy al. Unii przez ostatnie lata łatwiej było dbać. A to dlatego, że była jedna trybuna, przez co przepływ powietrza było bardzo dobry, a do tego było mało cienia - przyznaje Andrzej Trojan. - W ubiegłym roku murawa ŁKS zajęła trzecie miejsce w ekstraklasie, choć grają w niej kluby z dużo większymi możliwościami finansowymi.

Trudniej jest zadbać o murawę na Widzewie. - W niektórych miejscach woda się utrzymuje, a to wpływa niekorzystnie na trawę. Tak jest na przykład w narożniku między trybunami A i D. To jest jedno z najbardziej zacienionych miejsc, a na dodatek tam podczas meczów zawsze ktoś się rozgrzewa. Po spotkaniu zostaje tam prawie goła ziemia i trzeba murawę wymieniać - podkreśla. - Do tego długo wloty powietrza przez bramy były zasłonięte. A najlepiej, gdy wiatr hula sobie po murawie.



Zdjęcie Studio Ekstraklasa / interia / materiały promocyjne

Rugbiści niszczą murawę trzy razy bardziej

Niedługo podobny problem może pojawić się na ŁKS, bo powstały pozostałe trybuny, co sprawi, że zacienienie obiektu przy al. Unii będzie większe. W zadbaniu o murawy mają pomóc zakupione lampy asymilacyjne, które nie tylko dają światło, ale też ciepło.

Andrzej Trojan podkreśla, że wysokie oceny dla muraw, to efekt pracy przez 365 dni w roku. - W 2019 roku nawierzchnia na Widzewie dostała najwyższą ocenę podczas rozgrywanych w Polsce mistrzostw świata U-20 - przypomina Andrzej Trojan. - 10 lutego ŁKS grał z Legią Warszawa w Pucharze Polski, a rano spadło 40 cm śniegu. Zakasaliśmy rękawy i choć mało kto w to wierzył, wieczorem murawa była gotowa do gry. To właśnie dzięki temu, że cały czas o nią dbaliśmy i na przykład dwa tygodnie wcześniej włączyliśmy podgrzewanie.

Przy dbaniu o murawę Andrzej Trojan zwraca też uwagę na "czynnik ludzki". - Udręką polskich greenkeeperów są trenerzy, którzy upierają się, by ćwiczyć na głównej płycie. Zdaję sobie sprawę, że wiele klubów nie ma odpowiedniej bazy treningowej, ale murawa na stadionie powinna służyć tylko rozgrywaniu meczów - twierdzi Andrzej Trojan. - Do tego w Łodzi na stadionach odbywają się spotkania rugby. A rugbiści trzy razy bardziej niszczą murawę niż piłkarze. Na Widzew przychodzi 18 tysięcy ludzi, a na rugby 200. To chyba jedyne miasto, które pozwala rugbistom wchodzić na boisko piłkarskie.

AK