Jak zapewniają działacze łódzkiego klubu szkolenie dzieci i młodzieży to oczko w ich głowie, choć na efekty w kontekście seniorów lub zarobku wciąż trzeba czekać. Na razie trwa rozwój akademii.



Na początku finansowym wspieraniem zajmowała się przede wszystkim WOWP, czyli Wielka Orkiestra Widzewskiej Pomocy. To akcja zorganizowana przez kibiców, którzy zobowiązywali się wpłacać co miesiąc składki przekazywane na potrzeby szkolenia. Zaangażowanych jest około 800 fanów, a do tej pory zebrano prawie 1,5 mln zł.

Od dwóch lat rozwój akademii nabrał tempa, w czym pomagają kolejni sponsorzy. Pracuje w niej prawie 40 osób (np. 11 różnych koorydynatorów), które zajmują się ośmioma drużynami - od U-12 do występujących w czwartej lidze rezerw. Młodsi zawodnicy pierwsze szlify zbierają w zespołach Młody Widzew, które współpracują z akademią. Ostatnie sukcesy to wprowadzenie trzech zespołów na poziom centralny - w Centralnej Lidze Juniorów występują drużyny U-15 i U-17, a U-19 właśnie awansowała do Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych.

W poszukiwaniu talentów



Gorzej na razie idzie jednak dostarczenie zawodników do pierwszej drużyny, a co dopiero zarabianie na wychowankach. Nie słychać o talentach takich jak w innych akademiach jak choćby Kacper Kozłowski czy Filip Marchwiński albo sprzedanych za wielkie pieniądze Michała Karbownika, Jakuba Modera czy Bartosza Białka.



Pewnie potrzeba na to czasu i pieniędzy. Jedynym zawodnikiem, który przeszedł niemal całe szkolenie i jest w pierwszej drużynie to Filip Becht. Tyle że Widzew właśnie dał mu wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Do zespołu powinien wrócić Marcel Pięczek, wypożyczony ostatnio do Puszczy Niepołomice. W tym sezonie w seniorach zadebiutował Filip Zawadzki, a z pierwszym zespołem regularnie trenują Mateusz Ludwikowski, Dawid Owczarek czy Mateusz Malec.

Budżet Akademii Widzewa



W 2019 roku Legia na samo utrzymanie struktur swojej akademii wydawało 10 mln zł rocznie, a to jeszcze przed otwarciem ośrodka treningowego, w który zainwestowano około 90 mln zł. Budżet Akademii Widzew to około 3 mln złotych. Szkolenie młodzieży odbywa się w miejskiej bazie treningowej składającej się z trzech boisk, w której ćwiczy także pierwsza drużyna i dwa inne kluby. Jest tak ciasno, że od kilku lat mówi się o budowie własnego ośrodka, ale nie ma na to pieniędzy.



Rośnie za to grono sponsorów - do tej pory akademia mogła liczyć na, oprócz WOWP, siedem firm wspierających. Teraz dołączy Panattoni, któery oficjalnie zostanie przedstawiony w środę. Będzie sponsorem strategicznym, czyli takim, który wykłada najwięcej pieniędzy. Dla przykładu zaangażowanie Avallon, który jest na koszulkach akademii, to około 200 tys. zł. Panattoni to firma ogólnoświatowa, która buduje powierzchnie przemysłowe i magazynowe. Reklamuje się na stronie jako "największy deweloper obiektów przemysłowych w Europie". Aktualizowanie licznik pokazuje, że na świecie wybudowała już 48 mln metrów kwadratowych powierzchni wartych 43 mld euro.





