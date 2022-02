Przed sezonem łódzki klub sprzedał prawie 15,5 tysiąca karnetów. Nie wszyscy fani zdecydowali się jednak na zakup abonamentu na cały sezon. Nieco ponad pięć tysięcy kupiło tylko na rundę jesienną. Ta była bardzo udana - Widzew jest wiceliderem pierwszej ligi i jednym z głównych kandydatów do awansu.

Widzew sprzedał w godzinę tysiąc karnetów



W przerwie zimowej do kupienia było niespełna sześć tysięcy karnetów. Pierwszeństwo mieli ci, którzy mieli je w rundzie jesiennej. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości. Zanim rozpoczęła się sprzedaż otwarta, licznik na oficjalnej stronie klubu pokazał, że 14676 fanów już ma karnety. Do kupienia zostało około 1500 sztuk.

W sobotę w południe ruszyła otwarta sprzedaż. Nie minęła godzina, a kibice kupili tysiąc karnetów. W niedzielę wieczorem wejściówki na rundę wiosenną właściwie już się skończyły. W poniedziałek rano licznik pokazał 16090 - w systemie karnetowym nie ma już wolnych miejsc.

Rekord Polski - 16401

Do tej pory rekord Polski w kupnie karnetów, należący do fanów Widzewa, wynosił 16401. Teraz pula była trochę mniejsza ze względu na większy bufor bezpieczeństwa po bokach sektora dla kibiców gości.

Boom na karnety trwa od otwarcia nowego stadionu Widzewa w marcu 2017 roku. Choć wtedy zespół był na czwartym poziomie rozgrywkowym, to fani łódzkiego klubu kupili ich 15310. Co rundę ten wynik był poprawiany aż do wspomnianych 16401. I nie przeszkodziła im nawet w tym pandemia, przez którą stadiony był zamknięte lub otwarte tylko w części. Znakomita większość kibiców karnet ma od trzeciej ligi, bo go systematycznie przedłużali.

Z karnetem do ekstraklasy



Brak miejsc na stadionie nie oznacza jednak, że kibic bez karnetu na niego nie wejdzie, choć musi "polować" na wejściówki. Zawsze można liczyć na kupno biletu. Jak to możliwe? Klub wprowadził wśród posiadaczy karnetów zapisy na każde spotkanie (m. in. ze względów epidemicznych). Jeśli karnetowicz nie zgłosi się (online) w odpowiednim czasie, jego miejsce trafia do otwartej sprzedaży.



Widzew jest w bardzo dobrej sytuacji w walce o awans do ekstraklasy. Po przedłużonej rundzie jesiennej zajmuje drugie miejsce. Wiosną rozegra 14 spotkań, w tym siedem na własnym boisku. Stoi przed dużą szansą, by po ośmiu latach wrócić do ekstraklasy. Ci, którzy mają teraz karnety, w przypadku wywalczenia awansu, będą mieli pierwszeństwo w kupnie karnetu.