Kandydat na nowego piłkarza wystawił Widzew. Klub domaga się wyjaśnień

Widzew zapowiadał w przerwie zimowej co najmniej trzy transfery . I to dość niezbędne. Potrzebuje właśnie pomocnika, który w środku pola będzie wspierał Marka Hanouska , zwłaszcza że poważnej kontuzji doznał Juljan Shehu .

Do tego łodzianie planują sprowadzić prawego obrońcę. Faworyt na tę pozycję - Mato Milos też leczy uraz, a zmiennicy - Paweł Zieliński (brat Piotra) i Patryk Stępiński nie cieszą się wysokimi notowaniami u trenera Daniela Myśliwca. Jednak pilniejszy od pozyskania prawego obrońcy jest transfer bramkarza, bo łodzianie kilka dni temu ogłosili sprzedaż Henricha Ravasa do New England Revolution.