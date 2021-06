Nowy szkoleniowiec Widzewa wcześniej prowadził Jarotę Jarocin, Radomiaka, Podhale Nowy Targ, Stal Rzeszów i Górnika Polkowice. Z zespołem z Podkarpacia awansował do drugiej ligi, a z drużyną z Dolnego Śląska w ostatnim sezonie na zaplecze ekstraklasy.

Niedźwiedź to były piłkarz, który przygodę z piłką zaczął w Błękitnych Gonne Małe z Pomorza Zachodniego. Potem występował m.in. w rezerwach Amiki Wronki, Olimpii Elbląg, Warcie Poznań, Turze Turek i Warcie Sieradz. Był powoływany do reprezentacji makroregionu i kadry narodowej U-14. Na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne i w wieku 29 lat rozpoczął prace szkoleniową.

To pierwsza decyzja nowego większościowego udziałowca Widzewa, którym został Tomasz Stamirowski. Jak chce, by grał zespół pod wodzą nowego trenera, wyjaśniał w czwartek na konferencji prasowej. - Chcę, by zespół grał szybko, agresywnie, z pasją i do końca. W końcu trzy bramki zdobyte w końcówce meczu z Legią w 1997 roku są jednym z naszych symboli - podkreślał Stamirowski.

