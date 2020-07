GKS Katowice miał szansę wyprzedzić Widzew Łódź i zająć okupowane przez niego drugie miejsce, dające bezpośredni awans na zaplecze PKO Ekstraklasy, ale mimo prowadzenia tylko zremisował z zespołem naszpikowanym gwiazdami Ekstraklasy.

Starcie dwóch znanych z Ekstraklasy firm wywoływało sporo emocji, a takich tłumów przy Bukowej nie było od dawna.

"Geksa" wyszła na prowadzenie po pół godzinie, gdy wygrała walkę na środku pola. Adrian Błąd przejął piłkę i popędził w kierunku bramki. Przed polem karnym był wprawdzie faulowany, lecz piłkę przejął Szymon Kiebzak i huknął nie do obrony!

Widzew miał przewagę, stwarzał zagrożenie, jednak szwankowała skuteczność. Faworytom z Łodzi udało się wyrównać w drugiej połowie, po rzucie rożnym. Kosakiewicz świetnie dośrodkował na piąty metr, a Daniel Tanżyna niczym taran zaatakował piłkę i wbił ją głową do siatki, wykorzystując fakt, że bramkarz Bartosz Mrozek zaliczył pusty przebieg.

Dla stopera Tanżyny to już czwarta bramka w sezonie.



Za moment, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego stuprocentową okazję miał Marcin Robak, jednak jego uderzenie głową obronił Mrozek.

Później także łodzianie byli bliżej wygranej, ale dwie świetne okazje zmarnował były snajper Ekstraklasy Marcin Robak. Niezłą okazję miał też Henrik Ojamaa. "Gieksa" także się odgryzała jak mogła.

Po tym remisie Widzew pozostaje wiceliderem, ze stratą dwóch punktów do Górnika Łęczna, który niespodziewanie przegrał u siebie 2-3 z Pogonią Siedlce.

GKS jest trzeci, ze stratą jednego "oczka" do Widzewa. Na razie daje mu to miejsce gwarantujące udział w barażach, do których pozostały jeszcze trzy kolejki.

Hit 2. Ligi:

GKS Katowice - Widzew Łódź 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Szymon Kiebzak (30. Adrian Błąd), 1-1 Daniel Tanżyna (57.).

GKS: Bartosz Mrozek - Kacper Michalski, Arkadiusz Jędrych, Grzegorz Janiszewski, Grzegorz Rogala, Szymon Kiebzak, Michał Gałecki, Maciej Stefanowicz, Adrian Błąd (90' Jakub Habusta), Danian Pavlas (76' Marcin Urynowicz), Piotr Kurbiel (74' Dawid Rogalski).

Widzew: Wojciech Pawłowski - Łukasz Kosakiewicz, Daniel Tanżyna, Sebastian Rudol, Kornel Kordas, Konrad Gutowski, Bartłomiej Poczobut (67' Mateusz Możdżeń), Marcel Gąsior, Henrik Ojamaa, Adam Radwański (90' Rafał Wolsztyński), Marcin Robak.

Sędzia: Szymon Lizak z Poznania

Żółte kartki: Janiszewski, Pavlas, Stefanowicz oraz Poczobut, Rudol, Gąsior

MB