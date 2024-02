Gikiewicz po 10 latach wrócił do Ekstraklasy. "Wolałem zrobić krok do tyłu"

Jego powrót do ekstraklasy jest jednym z hitów tego okienka transferowego. Gikiewicz na początku lutego rozwiązał kontrakt z tureckim Ankaragucu i podpisał umowę z Widzewem. - Mogłem zostać, siedzieć i zarabiać, ale wolałem zrobić krok do tyłu i regularnie występować na boisku . Czuję się dobrze i mimo 36 lat wciąż jestem głodny gry - zapewnia. - Nie zawsze w życiu liczą się pieniądze. Poza tym część lig już zamknęła okna transferowe i nie mogłem tam trafić.

- To był bardzo przyjemny wieczór i zasłużone zwycięstwo. Co tydzień mogę być tak bezrobotny jak z ŁKS. Nie mam nic przeciwko. Miałem bardzo mało roboty, dobrze grali koledzy z pola przede mną. Więcej jakości na boisku było po naszej stronie, po tych czterech ligowych porażkach wygraliśmy i to w derbach Łodzi - podkreśla Gikiewicz.

Widzew wygrał, co właściwie przesądza o spadku ŁKS , choć matematyczne szanse drugi łódzki zespół wciąż ma. Sam też złapał oddech, bo po czterech porażkach z rzędu był już tuż nad strefą spadkową. Wciąż jednak sytuacja nie jest komfortowa, bo ma tylko cztery punkty przewagi nad 16. Puszczą Niepołomice , która ma zaległe spotkanie do rozegrania.

- Każdy mecz do końca będzie ważny. Sezon piłkarski to nie sprint, tylko maraton. Jakość w zespole mamy i teraz czas, by zacząć co tydzień zdobywać punkty. Nie ma się kogo bać. Kolejny mecz gramy u siebie, trzeba to udźwignąć i znów pokazać klasę na boisku - dodaje Gikiewicz.