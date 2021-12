Widzew przedstawił plan przygotowań do wznowienia rozgrywek w rundzie rewanżowej. Wicelider pierwszej ligi będzie chciał trafić z formą i wywalczyć awans do Ekstraklasy. Ma mu w tym pomóc m. in. zgrupowanie w Turcji. Widzewiacy do domów rozjadą się w środę po klubowej wigilii. Do treningów wrócą 9 stycznia, a więc będą mieli 32 dni wolnego.

Widzew zagra dziewięć sparingów

Do pierwszego meczu ligowego będą mieli siedem tygodni, by zbudować formę. Janusz Niedźwiedź, szkoleniowiec Widzewa, zaplanował sporą dawkę treningów, bo aż dziewięć. W meczach kontrolnych, które zostaną rozegrane w Polsce, rywalami będą zespoły z niższych lig - z drugiej, trzeciej, a nawet czwartej. Wszystkie krajowe sparingi mają zostać rozegrane w bazie treningowej łódzkiego klubu.

Ciekawie zapowiadają się mecze z zaprzyjaźnionym Ruchem Chorzów, ale przede wszystkim z Wieczystą. Klub z Krakowa występuje w czwartej lidze, ale w składzie ma nie tylko byłych graczy Ekstraklasy, jak Łukasz Burliga czy Michał Miśkiewicz, ale też reprezentantów Polski - Sławomira Peszkę i Radosława Majewskiego.

Król kibiców wraca na Widzew

Postać najbardziej znana siedzi jednak na ławce trenerskiej. Franciszek Smuda to dla łodzian wielki trener, który akurat nie sprawdził się w roli selekcjonera i przegrał Euro 2012, ale w Łodzi jest niezwykle szanowany. Z tym klubem zdobył dwa mistrzostwa Polski i zagrał w Lidze Mistrzów. W 2005 roku fani nagrodzili go koroną i tytułem Króla Kibiców Widzewa.

Potem jeszcze cztery razy wracał na al. Piłsudskiego m. in. po to, by ratować zespół przed spadkiem. Ostatni raz w 2017 roku objął łódzki zespół, a celem było wejście do drugiej ligi. Prawie mu się to udało. Prawie, bo przed ostatnią kolejką został zwolniony, a Widzew zapewnił sobie awans już pod wodzą trenera Radosława Mroczkowskiego.

Obóz w Turcji i sparingi Widzewa

8 lutego widzewiacy wylecą na zgrupowanie do Turcji, w której rozegrają dwa ostatnie sparingi przed inauguracją rundy wiosennej u siebie z Arką Gdynia.

Z kim i kiedy zagra Widzew: Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Siarka Tarnobrzeg (15 stycznia), Chojniczanka Chojnice (22 stycznia), Ruch Chorzów (28 stycznia), KKS Kalisz (29 stycznia), Znicz Pruszków i Wieczysta Kraków (5 lutego); sparing w Alanyi - rywal nieznany (12 i 18 lutego).