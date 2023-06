Doświadczony Polak wzmocni Widzew? Transfer o krok

Widzew Łódź jako był w poprzednim sezonie rewelacją rundy jesiennej Ekstraklasy. Na wiosnę beniaminkowi skończyło się paliwo i ostatecznie uplasował się na 12. miejscu. Łodzianie postanowili zadziałać, by taka wiosna się nie powtórzyła i postawili na odświeżenie drugiej linii - do RTS dołączyli młodzi zawodnicy dotychczas grający na zapleczu Ekstraklasy - 21-letni Antoni Klimek z Odry Opole i 18-letni Dawid Tkacz z Górnika Łęczna .

Młodość ma swoje prawa i wahania formy dlatego Widzew postanowił dodać szczyptę doświadczenia do linii pomocy, zwłaszcza że mówi się o odejściu dotychczasowego reżysera gry Juliusza Letniowskiego do Ruchu Chorzów. Zastąpić ma go 32-letni Maciej Gajos, który przez ostatnie cztery lat grał w Lechii Gdańsk, a wcześniej w Rakowie Częstochowa, Jagiellonii Białystok i Lechu Poznań. Jeśli były nad morzem jakiekolwiek oczekiwania wobec niego, to tak naprawdę Gajos nigdy ich nie spełnił, na boisku i poza nim.