Doniesienie do prokuratury na prezesa Widzewa. „Niszczenie mienia”

Konflikt między władzami Łodzi a prezesem Widzewa trwa od kilku miesięcy. Od ubiegłego eskalował na niespotykaną skalę. Ostatnią kością niezgody była loża prezydencka na stadionie Widzewa. Prezes Drożdż domagał się, by tym skajboksem mógł zarządzać klub i jako przykład podawał, że tak jest na obiekcie ŁKS.

Konflkt o lożę

Miasto nie zamierzało ustąpić. I rozpoczęły się uszczypliwości z obu stron. Najpierw przed meczem z Lechią Gdańsk klub wyniósł z loży prezydenckiej wszystkie meble. Biznesmeni zaproszeni przez miasto, którzy pojawili się na spotkaniu, zastali pustą lożę.

To nie był koniec - przed meczem z Legią miasto postawiło znak drogowy i wygrodziło miejsca parkingowe. Do loży znów zaprosiło gości i postanowiło, że samo będzie ich wpuszczać na mecz. To nie spodobało się prezesowi Dróżdżowi, który próbował storpedować te działania. Miasto poprosiło o pomoc straż miejską, która pojawiła się na stadionie i pilnowała dostępu do loży prezydenckiej.

Transparenty przeciwko prezydent Łodzi

Do tego kibice z najbardziej zagorzałej trybuny wywiesili transparenty atakujące prezydent Łodzi, wiceprezydenta, kilku radnych i prezesa MAKiS. Tego miasto postanowiło już nie darować. W poniedziałek biuro prasowe Urzędu Miasta Łodzi na prośbę Sławomira Woracha, prezesa MAKiS wysłało oświadczenie.

W piśmie MAKiS informuje, że zgłosi sprawę do prokuratury. Twierdzi, że prezes niszczył mienie, a na dodatek przygotował i brał udział w wywieszeniu szkalujących transparentów. Jako dowód przekazało dziennikarzom zapis ze stadionowego monitoringu. : "(...) zdecydowaliśmy się sprawę skandalicznego zachowania pana Mateusza Dróżdża skierować do prokuratury i ujawnić nagrania z monitoringu. Zawiadomienie dotyczyć będzie m. in. niszczenia mienia, przygotowania i wywieszania szkalujących transparentów oraz zakłócania imprezy masowej. Działania Pana Prezesa mogły doprowadzić do znacznego opóźnienia rozpoczęcia meczu, problemów z wpuszczaniem gości na stadion, utrudnień w pracy służb bezpieczeństwa."

MAKiS: Prezes Widzewa rozchwiany emocjonalnie

MAKiS twierdzi też, że "Prezes Dróżdż próbował nawet fizycznie blokować wejście do strefy VIP i na stadion. Z tak nieobliczalną i rozchwianą emocjonalnie osobą zwyczajnie nie da się współpracować." - kończy oświadczenie prezes MAKiS.