Villanueva jest wychowankiem akademii Villarreal FC, w której grał w zespołach juniorskich. Zaliczył też występy w reprezentacjach Hiszpanii U-16 i U-17. Grał m.in. w eliminacjach mistrzostw Europy. Z Villarrealu trafił do Recreativo Granada - tam nie grał z powodu zawieszenia rozgrywek, a później doznał kontuzji.

Villanueva od tygodnia trenował z Widzewem. Sztab szkoleniowy dał zielone światło, a po badaniach medycznych Hiszpan podpisał umowę. - Jestem szczęśliwy, że trafiłem do klubu z tak bogatą historią. Mam nadzieję, że zrealizujemy postawione przed nami cele. Zostałem bardzo dobrze przyjęty przez drużynę, co pomaga mi zaadaptować się w klubie. Miałem okazję zobaczyć dwa mecze zespołu, w których koledzy odnieśli zwycięstwa. Jestem pod wrażeniem gry drużyny, a także atmosfery stworzonej przez kibiców Widzewa - powiedział Villanueva.

To jeszcze nie koniec transferów, bo łodzianie szukają napastnika na pozycje nr 9. Łukasz Stupka, dyrektor sportowy Widzewa podkreślał w klubowym radiu, że negocjacje trwają. - Okienko transferowe cały czas jest otwarte i trafia do nas wiele kandydatur. Daniel to wszechstronny ofensywny zawodnik, który może zagrać na wielu pozycjach, ale my szukamy klasycznej "dziewiątki". Apeluję o cierpliwość. Kilka tematów wciąż jest otwartych, a naszym zadaniem jest ściągnięcie piłkarza, który zrobi różnicę - twierdzi Stupka.

Łodzianie po dwóch kolejkach są na pierwszym miejscu w tabeli z taką sama liczbą punktów i bilansem bramkowym, co Korona Kielce i Miedź Legnica.

AK