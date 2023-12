Czołowy bramkarz wyjedzie z Ekstraklasy? Dolarowa oferta na stole

Słowak to jeden z najbardziej wyróżniających się zawodników Widzewa . Do łódzkiego klubu został ściągnięty awaryjnie zimą 2021 roku po tym, jak dwóch bramkarzy doznało kontuzji i trzeba było pilnie sprowadzić zastępcę. Okazał się strzałem w dziesiątkę, bo miał spory udział w wywalczeniu awansu do Ekstraklasy (10 meczów i cztery czyste konta).

Za ile Widzew sprzeda Ravasa?

Kwota, która przewija się w pogłoskach ma zapłacić nowy klub za Ravasa, to około 700 tys. dolarów. Nie są to małe pieniądze, ale też nie rzucają na kolana, zwłaszcza że klub niedawno ogłosił raport finansowy, z którego wynika, że ma na plusie ponad 3 mln złotych. Raczej więc można by spodziewać się transferów do klubu. Na dodatek pozbywanie się silnego punktu drużyny w kontekście konieczności walki o utrzymanie w rundzie wiosennej może zaskakiwać. Do tego Słowak jest kandydatem do wyjazdu na mistrzostwa Europy, za co klub dostałby pieniądze od UEFA.