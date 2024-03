Czekają na decyzję o powtórzenie meczu. Widzew już świętuje

- Thierry Henry bezczelnie zagrywa piłkę ręką, przez co Irlandia traci gola i szansę na awans do mistrzostw świata. Meczu nie powtórzono.

Absurdalne żądanie Widzewa. Chcą powtórki meczu z Wisłą

Niektórych pretensje i żądania Widzewa mogą bulwersować, ale w sumie łodzianie mogliby żądać nawet dożywotniego zawieszenia sędziego, 10 milionów złotych zadośćuczynienia i bezpośredniego awansu do finału w ramach wyrównania strat moralnych. Mogliby, bo czemu nie? Tyle tylko, że po to jest Polski Związek Piłki Nożnej, by wszelkie niedorzeczne żądania ucinać od razu i nie dolewać benzyny do absurdalnych dyskusji.